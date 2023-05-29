В четырех селах Белгородской области после обстрела восстановили электроснабжение

Оно появилось в Новой Таволжанке, Графовке, Муроме и Архангельском

ТАСС, 29 мая. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Шебекинском районе Белгородской области после многочасового обстрела со стороны Украины, свет уже есть в четырех населенных пунктах. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уже электроэнергия есть в Новой Таволжанке, в Графовке, в Муроме и в Архангельском. Энергетики совершили практически невозможное после большого объема повреждений в результате многочасового обстрела. Они возвращают тепло, связь, воду", - написал Гладков.

По его словам, в настоящий момент все службы находятся на месте. "Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы решить те проблемы, которые сейчас у нас есть", - написал Гладков.

В понедельник в результате обстрелов ВСУ в Шебекине погиб один человек, несколько ранены.