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Военная операция на Украине

Рогов сообщил о сокращении наступательных действий ВСУ в Запорожской области из-за погоды

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что основная активность украинских военных сводится к массированным артиллерийским обстрелам позиций первой, второй и третьей линии обороны России

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ограничил свои наступательные действия на нескольких участках в Запорожской области из-за проливных дождей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал он в Telegram-канале.

При этом Рогов отметил, что основная активность ВСУ сводится к массированным артиллерийским обстрелам позиций первой, второй и третьей линии обороны РФ.

Рогов заявлял, что ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать на васильевском и ореховско-пологовском направлениях, теперь они подтягивают резервы. Он также рассказал, что на линии соприкосновения, в районе так называемого времевского выступа (по названию села Времевка), идут тяжелые бои. По его информации, украинские военные активизировали работу средств радиоэлектронной борьбу в Запорожской области. 

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