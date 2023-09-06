"Хор Турецкого" встретился с участниками СВО, проходящими лечение в филиале Бурденко

Как сообщили в Минобороны РФ, коллектив в рамках акции "Лучшим воинам Мира" поблагодарил бойцов и исполнил для них песни

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Музыканты арт-группы "Хор Турецкого" встретились с военнослужащими - участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Министерства обороны РФ в Подмосковье. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами. На них лежит огромная ответственность. За спиной - Родина и семьи. Нашим бойцам надо активно восстанавливаться. А положительные эмоции им в этом помогут. Не первый год мы выступаем перед теми, кто защищает нашу страну", - отметил солист музыкального коллектива "Хор Турецкого" Михаил Кузнецов, слова которого привели в МО РФ.

Коллектив провел творческую встречу в рамках акции "Лучшим воинам Мира". Артисты поблагодарили участников СВО и исполнили для них известные песни, такие как "Катюша", "Темная ночь" и другие. По окончании концерта артисты пообщались с военнослужащими и медицинским персоналом, раздали автографы.

"Я вижу глаза медицинского персонала и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненые встали на ноги", - подчеркнул основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.

Акция организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее военных посещали заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора "Пересвет", российский писатель Олег Рой и другие.