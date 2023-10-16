16 октября, 10:47
Военная операция на Украине

Экс-президент Южной Осетии сказал, что ВСУ не смогут прорвать оборону РФ в Клещеевке

По словам Анатолия Бибилова, "угроза окружения Артемовска отсутствует"

ТАСС, 16 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорвать оборону войск РФ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом заявил журналистам заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом "Экспедиционный" (ДШК (Э)) по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Что касается Клещеевки, там тяжелая ситуация, но то, что говорят, что Клещеевка полностью под контролем Украины, это далеко не так", - заявил он.

"В районе Клещеевки действует ряд подразделений корпуса, сил ВСУ не хватит, чтобы прорвать их оборону, поэтому угроза окружения Артемовска отсутствует", - добавил Бибилов.

Ранее в зоне СВО создали добровольческий штурмовой корпус - ДШК "Экспедиционный", в который вошли под единое командование различные добровольческие отряды. Подразделения корпуса оснащены артиллерией и бронетехникой и выполняют задачи во всех четырех новых регионах. 

Теги:
УкраинаРоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий ИльичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация