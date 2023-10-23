23 октября, 14:32
Военная операция на Украине

Украина принудительно эвакуирует детей из занятых Киевом районов ДНР и Херсонщины

По данным Минреинтеграции страны, 41 ребенка уже отправили в "гуманитарный хаб"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из контролируемых Киевом районов ДНР и Херсонской области.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Минреинтеграции Украины, из восьми населенных пунктов в занятой украинскими силами части ДНР должны вывезти около 250 детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя. 41 ребенка уже отправили в "гуманитарный хаб", оттуда детей распределят по Житомирской области.

В военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили украинскому изданию "Страна", что несовершеннолетних должны принудительно вывезти из 21 населенного пункта на правом берегу Днепра. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на УкраинеДНРХерсонская область
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