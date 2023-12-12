Постпредство РФ при ООН: США признали, что помощь Киеву - коммерческий проект

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что 90% выделенных Украине средств "тратятся в самих США"

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон признал циничную правду о том, что военная помощь Украине - это выгодный для США коммерческий проект. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

"Чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости выделения новых объемов помощи Зеленскому и его клике, официальные лица США окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее. И сказали наконец правду, о который мы предупреждали с самого начала, а именно: военная помощь Украине - это выгодный для США коммерческий проект", - сказал он.

Полянский отметил, что 90% выделенных Киеву средств "тратятся в самих США, создают рабочие места, увеличивают поступления налогов и способствуют перевооружению армии США и их союзников за счет утилизации на Украине старой военной техники".

"Во всем происходящем нет никакой выгоды и никакого позитивного сценария для Украины, оказавшейся, как мы и предупреждали, разменной пешкой в чужой геополитической игре", - заключил дипломат.