Командование ЦВО исполнило желание мальчика пообщаться с отцом, служащим в зоне СВО

Мероприятие прошло в формате телемоста

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Командование Центральным военным округом (ЦВО) Вооруженных сил РФ исполнило желание мальчика Сережи в рамках всероссийской акции "Елка желаний" и устроила ему видеовстречу с отцом, который является участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Елка желаний" не прекращает свою работу, продолжая исполнять мечты ребят, школьников из семей военнослужащих, участвующих в СВО. Участие в мероприятии приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий и его семьей. Отец Сережи из города Екатеринбург является участником СВО с первых дней", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что мальчик написал в школе письмо Деду Морозу с пожеланием увидеться с отцом хотя бы по телевизору. Письмо попало на "Елку желаний", где его заметило командование округа и помогло исполнить новогоднюю мечту ребенка, организовав телемост с отцом.

"Мероприятие дало возможность семье в полном составе увидеться и пообщаться в формате личной видеовстречи. Участники телемоста были очень рады предоставленной возможности, выразив благодарность командованию группировки войск", - отметили в военном ведомстве.

По словам отца Сережи, военнослужащего с позывным Пряник, для него такая встреча с родными была приятной неожиданностью. "Очень благодарен командованию за организацию этого мероприятия, давно не видел свою семью. Увидел, эмоции зашкаливают <…>. Очень рад был их увидеть, пообщаться, спросить как дела", - сказал он.