В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации

Депутат Георгий Мазурашу отметил, что документ, предложенный кабмином, предусматривает "усиление рабовладения" на Украине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Альтернативный законопроект о мобилизации, направленный на то, чтобы прекратить "охоту на людей", зарегистрирован в парламенте Украины. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил автор документа, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

"Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации, - написал он, добавив, что документ, предложенный кабмином, предусматривает "усиление рабовладения" на Украине.

"Если мы реально хотим решить вопросы укрепления обороноспособности, обеспечения армии, улучшения ситуации с ротацией и пополнением вооруженных сил, категорически нельзя демонстрировать отношение к гражданам как к рабам! Нужно в самой армии радикально изменить отношение к воинам, а в тылу прекратить охоту на людей", - считает парламентарий.

"Нужно зафиксировать, что призывают только реально готовых физически и морально (при письменном согласии) людей, а остальные пусть работают на экономику - в тылу или даже за границей, если на Украине нет работы с оплатой, позволяющей обеспечивать себя и семью" , - подчеркнул Мазурашу.

Согласно информации на сайте Верховной рады, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета с учетом здравого смысла и реальных перспектив укрепления обороноспособности, сохранения граждан и страны", был зарегистрирован 2 января. К настоящему моменту пояснительная записка к документу не опубликована.

Ситуация вокруг мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.

На днях кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки.