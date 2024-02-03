Глава МИД Чехии подтвердил предложение закупить часть снарядов для Украины вне ЕС

Ян Липавский также высказался за активизацию отношений Евросоюза со странами Африки

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед началом неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза подтвердил журналистам, что республика выступила с инициативой закупить часть артиллерийских снарядов для Украины за пределами сообщества, о чем ранее сообщила газета Politico.

"Мы в Брюсселе подняли эту тему. Для нас важно, чтобы Украина имело достаточно боеприпасов, чтобы могла обороняться против российской агрессии. Увидим, сколь успешна будет [эта инициатива], но, на мой взгляд, очень логично, когда что-то можно приобрести за рубежом и это было бы куплено за европейские средства", - сказал министр.

Липавский высказался также за активизацию отношений ЕС со странами Африки. По этому вопросу нужно выработать "общий геополитический подход Европы". "С некоторыми из них (африканских государств, где в последние годы произошли военные перевороты - прим. ТАСС) нужно развивать прагматичные отношения", - сказал министр. Это, по его словам, должно ослабить влияние РФ на континенте и помочь в борьбе с нелегальной миграцией в государства Европы.