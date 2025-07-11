Планировавшего отравить российских военных украинца обвиняют по пяти статьям

Диляверу Куршутову вменяют статьи о приобретении и хранении оружия массового поражения, наркотических средств, взрывчатых веществ, участии в террористическом сообществе, а также теракте

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Задержанный в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации BZ украинец Дилявер Куршутов обвиняется по пяти статьям УК РФ. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, Куршутову вменяются статьи о приобретении и хранении оружия массового поражения, приобретении наркотических средств, приобретении и хранении взрывчатых веществ, участии в террористическом сообществе, а также по нескольким эпизодам по статье за теракт, в том числе приготовление к теракту.

27 февраля ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Позднее газета "Известия" опубликовала кадры дачи показаний Куршутова, который признался, что ему предложили подмешать отравляющие вещества в еду или воду российских военнослужащих, также он достал из схрона взрывчатые устройства, замаскированные под пауэрбанки.