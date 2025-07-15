МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Операторы дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами сбили 18 украинских гексакоптеров "Баба-яга".
Это следует из видео, опубликованного МО РФ.
Также на ролике запечатлено уничтожение 10 автомобилей, поражение 2 броневиков, склада с боеприпасами и 2 опорных пунктов.
На следующем видео, предоставленным Минобороны, операторы центра провели около 40 воздушных таранов украинских дронов самолетного типа.
Среди сбитых аппаратов многофункциональные "Фурии", разведывательные FlyEye (производства Польши), "Горы", "Лелеки" и "Щедрики", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Darts, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark, дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и другие.