Эксперт Киселев: ВС РФ за неделю уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР

По мнению военного эксперта, в приоритете остается покровское направление

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ за минувшую неделю уничтожили около 10 пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины на покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"В приоритете остается покровское направление, точнее его юго-западная часть. <…> За последнюю неделю здесь было уничтожено порядка 10 пунктов управления БПЛА. То есть мы научились их уничтожать, выдергивать при помощи артиллерии и дальних ударных дронов", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".