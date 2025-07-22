По данным силовиков, еще порядка 10 человек сбежали пешком и на мотоциклах

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА уничтожили бежавшую из Александрограда ДНР группу латиноамериканских наемников. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Российские FPV-дроны догнали бронетехнику, на которой бежали иностранцы, на территории Днепропетровской области.

"Два бронеавтомобиля с латиноамериканцами догнали наши FPV-дроны. Обе машины уничтожены вместе с десантом. Там довольно немаленькая группа", - сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, еще порядка 10 человек ушли пешком и на мотоциклах.

Накануне, 21 июля ТАСС сообщал о переброске группы латиноамериканских наемников в село Александроград в ДНР.