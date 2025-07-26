МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили до 130 военных и склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 130 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина, автомобиль, 155-мм буксируемая гаубица FH70 и склад боеприпасов ВСУ", - сказал Астафьев.

По его данным, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Серебрянка, Северск, Константиновка, Часов Яр, Александро-Шультино и Дроновка.