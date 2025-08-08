Действия бойца обеспечили своевременную доставку необходимых грузов бойцам на передовых позициях, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рядовой Олег Максимовских спас свою группу, уничтожив направляющийся в ее сторону FPV-дрон противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Рядовой в составе группы выполнял задачу по доставке провизии и боеприпасов на боевые позиции в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков. Во время выполнения задачи Максимовских подвергся минометному обстрелу и укрылся от вражеского огня.

"Он обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Олег занял выгодную позицию и открыл огонь из личного оружия по БПЛА противника, что привело к его уничтожению. Продвигаясь далее по маршруту, Олег Максимовских обнаружил вражеский FPV-дрон, летевший навстречу группе. Олег своевременно предупредил товарищей о воздушной угрозе и, открыв прицельный огонь уничтожил БПЛА в воздухе", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, группа продолжила продвижение, а действия рядового обеспечили своевременную доставку необходимых грузов бойцам, находящимся на передовых позициях.

Также в министерстве рассказали о подвиге Гвардии младшего сержанта Алексея Бахмутского. Он в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по уничтожению укрепленных позиций, бронетехники и пехоты противника. "Гвардии младший сержант Алексей Б. находился на огневой позиции, когда средствами нашей воздушной разведки было обнаружено скопление живой силы противника. Получив координаты цели, Алексей произвел прицельный выстрел. В ответ противник начал вести плотный артиллерийский обстрел местности, где находилась огневая позиция боевой машины", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, Бахмутский продолжил огневую работу до полного уничтожения вражеских опорных пункт вместе с пехотой ВСУ. "Благодаря умелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Алексея Бахмутского удалось ослабить оборону врага, что способствовало продвижению наших войск", - отметили в министерстве.