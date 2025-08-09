Российские военные наносили удары по координатам, переданным с дронов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении артиллерия 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесла точный удар по выявленным позициям украинских формирований. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи и огневые точки, оборудованные противником в лесопосадках. Удары наносились по координатам, переданным с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторами БПЛА группировки были обнаружены украинские боевики в одной из лесополос на южнодонецком направлении. В результате атаки российских дронов личный состав ВСУ был уничтожен.