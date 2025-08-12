Согласно данным ГБР Украины, только за последний месяц 15 393 военнослужащих самовольно оставили части

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства из ВСУ и самовольного оставления части превысило 120 тыс. с начала 2025 года. Это следует из данных Государственного бюро расследований Украины (ГБР), с которыми ознакомился ТАСС.

Количество случаев самовольного оставления части составило 15 393 только за последний месяц и 107 999 с начала 2025 года. Число случаев дезертирства за последний месяц составило 1 949 и с начала года - 15 186. Всего ряды ВСУ покинули, таким образом, 123 185 человек. По данным ГБР, только около 24,5 тыс. из них добровольно вернулись в ряды ВСУ.

В результате число случаев дезертирства и самоволки с января 2025 года составляет около 17-18 тыс. случаев в месяц, что само по себе, без учета потерь убитыми и ранеными (эта цифра, по подсчетам ТАСС на основе сводок Минобороны, за семь месяцев 2025 года составляет более 300 тыс. человек), практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ - в среднем около 20 тыс. в месяц, в наиболее удачные месяцы - не более 30 тыс.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.