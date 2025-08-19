Белгородскую область за сутки атаковали более 80 украинских БПЛА

В районе села Нечаевка от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина

БЕЛГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьскому, селу Нечаевка и хутору Церковный совершены атаки четырех беспилотников, два из которых сбиты. В районе села Нечаевка от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина", - сообщил Гладков.

Также, по словам губернатора, в больницу обратился мужчина, почувствовавший себя плохо. Обоим пострадавшим оказана необходимая помощь в городской больнице №2 города Белгорода, они отпущены домой на амбулаторное лечение.

По Валуйскому округу нанесены удары 24 беспилотниками, по Грайворонском округу выпущено 12 боеприпасов и 20 беспилотников. "В селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.

Краснояружский район подвергся атакам 13 беспилотников, по Ракитянскому району выпущено четыре беспилотника. В Шебекинском муниципальном округе совершены атаки 17 беспилотников. "В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника получили баротравмы два мирных жителя, в том числе 13-летний ребенок. Женщине в городской больнице №2 г. Белгорода и мальчику в детской областной клинической больнице врачи оказали всю необходимую помощь. Пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение", - сообщил губернатор.