В период с 15 по 20 августа Киев нанес по территории округа 302 удара минометной и ствольной артиллерией и совершил 82 атаки с помощью БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Украинские войска усилили атаки на город Алешки Херсонской области на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Стали получать более полную шокирующую статистику по обстрелам города Алешки. Враг продолжает и даже усиливает атаки на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта. Фашисткие ячейки злятся, что в окопы перестанут доставлять новое штурмовое мясо и наркотики, только так можно объяснить нерациональные действия преступного киевского режима", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что в период с 15 по 20 августа ВСУ нанесли по территории округа 302 удара минометной и ствольной артиллерией и совершили 82 атаки с помощью беспилотников, в результате 1 человек погиб, 10 мирных жителей получили ранения.

"В ночь на 20 августа в одном из населенных пунктов фашисты пытались убить семью моего коллеги, сотрудника администрации. Дом разрушен, поврежден личный автотранспорт. К счастью, семья осталась невредимой. Это неадекватная реакция на самоотверженный труд человека, который дни и ночи помогает мирным жителям, ездит на прилеты, пожары, лично принимает участие в ликвидации возгораний", - подчеркнул Хоменко.

18 августа, после состоявшейся 15 августа на Аляске встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.