В частности, оккупированными остаются участки местности в районах населенных пунктов Надия и Новогригоровка, заявил военный эксперт

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко назвал ТАСС участки местности в Луганской Народной Республике, которые еще остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики.

"В настоящее время оккупированными остаются участки местности в районах населенных пунктов Надия, Новогригоровка (украинское название - Новоегоровка), есть небольшой [оккупированный] участок в районе Петровского и Кременские леса. Там [в Кременских лесах] уже большая часть, конечно, под нами, но часть Серебрянского лесничества и чуть выше еще, к сожалению, под украинскими боевиками. Но тенденция идет к сокращению контроля украинских боевиков в данном районе", - сказал он.

Марочко ранее заявлял ТАСС, что ВСУ контролируют менее 20% Кременских лесов, поскольку армия РФ продвигается на данном участке и выдавливает противника из западной части ЛНР.