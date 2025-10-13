В Белгородском районе при атаке БПЛА пострадал мужчина

Украинский беспилотник нанес удар по комбайну

БЕЛГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Мирный житель ранен при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на комбайн, работавший неподалеку от села Бочковка Белгородского района. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжелом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу", - написали в оперштабе. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как добавили в оперштабе, в Белгородском районе при атаке двух БПЛА выбиты окна и посечен фасад в административном здании, в Шебекино при атаке четырех беспилотников повреждено предприятие и частный дом. В Грайворонском округе при атаке двух БПЛА в трех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы, повреждено остекление соцобъекта.