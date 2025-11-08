В Горловке более 5,6 тыс. человек остались без света из-за удара ВСУ

Обесточены восемь котельных и четыре образовательных учреждения

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 5,6 тыс. бытовых абонентов, восемь котельных и четыре образовательных учреждения остались без электроснабжения в городском округе Горловка в Донецкой Народной Республике из-за удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале компании "Донецкэнерго".

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты "6/7", относящиеся к Горловке, обесточены из-за удара со стороны Вооруженных сил Украины.

"Городской округ Горловка. В 22:48 мск произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов", - сказано в сообщении.