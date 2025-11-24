Участника нацбатальона ВСУ осудили за терроризм в Донбассе

Мужчина принимал участие в боевых действиях против гражданского населения

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Сумской области, участника одного из украинских националистических батальонов к 19 годам лишения свободы за совершение преступлений террористической направленности на территории Донбасса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских националистических батальонов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <...> Фигурант приговорен к лишению свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что уроженец Сумской области в 2023 году вступил в националистическое военизированное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, где прошел соответствующую подготовку, и принимал участие в боевых действиях против гражданского населения.

"Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.