Командир Пегас: под Херсоном рота БПС 18-й армии уничтожает сотни целей ВСУ

Для работы используют дроны ПВХ-1, "Бумеранг", "Алеша" и штатные боеприпасы

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Рота беспилотных систем (БПС) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожает в Херсонской области порядка 200 целей Вооруженных сил Украины на правом берегу в месяц. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПС 18-й общевойсковой армии с позывным Пегас.

"За месяц нашей работы обычно происходит уничтожение более 200 целей противника. Это пункты управления БПЛА, склады с провизией, с боеприпасами, техника, живая сила противника", - сказал он.

Пегас уточнил, что для работы используются дроны ПВХ-1, "Бумеранг", "Алеша", а также штатные боеприпасы.

Командир отделения взвода ближнего действия с позывным Байкал отметил среди недавно уничтоженных целей несколько РЛС "Рада", а также гаубица М777 и САУ "Богдана". Он уточнил, что противник сейчас меняет тактику, делая акцент на маскировку. "У нас в целом работа интересная: все видим, за всем наблюдаем", - подчеркнул Байкал.

По мнению Пегаса, формирование нового рода войск беспилотных систем положительно повлияло на результат. "Сейчас я могу сравнивать то, что было год назад и сейчас. Большой прогресс идет: операторы набили руку, начали лучше летать, проявляют инициативу. Поставки от Минобороны идут хорошие, дроны получаем - нам есть чем работать", - добавил он.