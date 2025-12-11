ТАСС: комбриг ВСУ довел до приступа военнослужащую

Женщина умерла в госпитале, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командир 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Сумской области неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении на командном пункте 116-й ОБр теробороны ВСУ командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале", - сказал собеседник агентства.