ТАСС: комбриг ВСУ довел до приступа военнослужащую
Редакция сайта ТАСС
03:33
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командир 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Сумской области неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении на командном пункте 116-й ОБр теробороны ВСУ командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале", - сказал собеседник агентства.