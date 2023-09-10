Гости "Улицы Дальнего Востока" смогут попробовать биробиджанский кофе и напитки Севморпути

В павильонах Дальнего Востока посетителям предложат познакомиться с экономикой, природой и культурой регионов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Павильоны традиционной выставки в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) под названием "Улица Дальнего Востока" предлагают гостям не только познакомиться с экономикой, природой и культурой регионов ДФО, но и попробовать специально приготовленные для выставки еду и напитки. Среди них выращенный в Биробиджане кофе, напитки населенных пунктов Северного морского пути и местные морепродукты, передает коррерспондент ТАСС.

"За пределами павильона Еврейской автономной области (ЕАО), на улице, гостей "Улицы Дальнего Востока" будут угощать кофе, в том числе выращенным в оранжереях Биробиджана. Также гости форума смогут познакомиться с другим достоянием региона - местным экологически чистым медом и продукцией из него - свечами из вощины, которые очень вкусно пахнут", - рассказала ТАСС заместитель губернатора ЕАО Анна Тарасенко.

Около павильона Приморского края располагается "Ледяной бар". Посетитель может выбрать любой населенный пункт Северного морского пути и попросить налить ему прохладительный напиток по соответствующему рецепту. Многие из них содержат чай, таежные травы и ягоды, сиропы.

В павильонах практически всех регионов Дальнего Востока располагаются бутики произведенных там товаров и продуктов, среди которых мед, сладости, мороженое, напитки и другое.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.