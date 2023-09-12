Турпоток на горнолыжный комплекс в Хабаровском крае увеличат в 2,5 раза к 2030 году

По словам министра туризма региона Екатерины Пунтус, для привлечения большего числа туристов на ГЛК "Холдоми" планируется реализация проекта по строительству двух гостиниц и глэмпинг-парка

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Крупный горнолыжный комплекс "Холдоми" в Хабаровском крае увеличит количество туристов в 2,5 раза - до 250 тыс. человек к 2030 году. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус на Восточном экономическом форуме.

"Ежегодный туристический поток действующего комплекса ГЛК "Холдоми" с сезона 2019-2020 годов к сезону 2021-2022 годов увеличился на 15 тыс. человек и составил 100 тыс. туристов в год. К 2030 году планируется увеличить турпоток до 250 тыс. туристов в год", - сказала Пунтус.

Горнолыжный комплекс "Холдоми" расположен на одноименной горе возле города Комсомольска-на-Амуре. Это на настоящий момент единственный крупный такой объект в регионе. Комплекс состоит из трех основных канатных дорог, нескольких вспомогательных, множества трасс различного уровня сложности. Работает современная гондольная канатная дорога, есть системы искусственного оснежения. "Холдоми" входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов России. Помимо этого ГЛК, в регионе есть еще три небольших горнолыжных базы.

В предыдущие несколько лет на "Холдоми" проводили масштабную реконструкцию с привлечением средств краевого и федерального бюджетов на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры по отраслевым программам туристской отрасли. Общий объем превысил 1,3 млрд рублей, из них 840 млн рублей - средства инвестора.

Учитывая спрос населения на этот вид отдыха, министерство, уточнила собеседница агентства, уделяет особое внимание развитию горнолыжной инфраструктуры.

"Для привлечения большего числа туристов на ГЛК "Холдоми" по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" с участием АО "Корпорация Туризм. РФ" планируется реализация проекта по строительству двух гостиниц и глэмпинг-парка, с вводом в эксплуатацию которых количество проживающих на курорте туристов увеличится до 1 000 человек, а также создание необходимой обеспечивающей инфраструктуры - водоснабжение, канализация, автодорога с автомобильной парковкой", - сказала Пунтус. Общий объем запланированных инвестиций составляет 2,6 млрд рублей.

"Хехцир"

К 2028 году в пригороде Хабаровска запустят крупный горнолыжный комплекс "Хехцир". Проект тянет на более чем 17 млрд рублей. Первую очередь комплекса откроют в ноябре. В частности, начнут работу горнолыжные склоны, парно-кресельная канатная дорога, системы оснежения и освещения трасс. В создание этой инфраструктуры инвестор уже направил около 1 млрд рублей.

"С учетом реализации двух указанных проектов пропускная способность горнолыжных комплексов составит около 18 тыс. человек в час. Планируемый ежегодный поток посетителей комплексов достигнет уровня 400-450 тыс. человек", - сказала министр.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.