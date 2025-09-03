Среди них глава Минвостокразвития выделил, в частности, обеспеченность проектов финансированием, наличие инвесторов и ритмичность договорной работы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность проектов финансированием, наличие инвесторов и дисциплина планирования станут главными критериями рейтинга эффективности регионов по реализации мастер-планов Дальнего Востока. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Среди ключевых критериев рейтинга выполнения мастер-планов - обеспеченность проектов финансированием, наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплина планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал министр.

Чекунков отметил, что мастер-планами 25 городов предусмотрены 875 проектов объемом 4,4 трлн рублей. "Для управления таким массивом проектов создана специальная информационная система, к которой подключены все регионы Дальнего Востока. Такая платформа позволяет в режиме реального времени не только осуществлять мониторинг всех строек, но и ранжировать регионы - в зависимости от достигнутого прогресса", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован 4 сентября в 00:00 мск.