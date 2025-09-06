Евгений Томихин также предупредил россиян, путешествующих в Таиланд, о необходимости "соблюдать законы, правила, обычаи страны"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предупредил российских граждан о возможных ситуациях на границе с Камбоджей.

"К сожалению, был инцидент с нашим блогером [на границе с Камбоджей]: несмотря на предостережения посольства и рекомендации властей, он отправился туда и начал снимать, в том числе военных. Поднялась "волна" в сети, но тайская сторона отреагировала достаточно гуманно - его депортировали, не применяя более жестких мер. Это базовое правило: в любой стране нужно соблюдать законы и рекомендации властей, особенно в ситуациях, которые не каждый день происходят", - сказал дипломат.

Говоря о самом конфликте, Томихин отметил, что "это двусторонняя история, уходящая корнями в прошлое". "Со стороны Таиланда, как мне говорили многие собеседники разного уровня, в приграничных районах не так много достопримечательностей, которые привлекали бы туристов", - указал он.

Посол также предупредил россиян, путешествующих в Таиланд, о необходимости "соблюдать законы, правила, обычаи страны". "Это касается и дорожного движения, и общения с местными. Нельзя позволять себе вести себя неадекватно обстоятельствам", - добавил он.

При этом дипломат признал, что при достаточно большом потоке российских туристов в Таиланд "число инцидентов с гражданами РФ сравнительно невелико". "Мы далеко не лидеры. Больше проблем у властей с гражданами из западных стран, из КНР возникают сложности, но оттуда и туристов больше. Наши туристы уважаемы там: это и доходы для местного бюджета, и рабочие места для тайцев", - заметил он.

