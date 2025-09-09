Приморье подписало 56 соглашений на Восточном экономическом форуме

Из них восемь о новых инвестиционных проектах на 38,1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Приморский край на X Восточном экономическом форуме заключил 56 соглашений, из них восемь - о новых инвестиционных проектах на 38,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Итоги X Восточного экономического форума подвели в Приморье. Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых 8 - о новых инвестиционных проектах на 38,1 млрд рублей. Так, за четыре дня мероприятия Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве. Большинство из них - о социально-экономическом развитии региона, а также 8 в сфере образования и 4 - о социальном партнерстве с бизнесом", - говорится в сообщении.

Среди соглашений об инвестиционных проектах - договоренности о создании гостиничного комплекса, завода по изготовлению металлоконструкций, комплекса семейного отдыха и другие.

Президент России Владимир Путин открыл в регионе пять объектов. Глава государства дал старт работе реконструированного участка федеральной трассы А-370 "Уссури", первой очереди крупнейшего сухого порта в стране - торгово-логистического центра "Артем", пилотной площадки Инновационного научно-технологического центра на острове Русском, Дальневосточного международного финансово-расчетного центра для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также музея уссурийской тайги.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.