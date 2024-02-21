Всемирный фестиваль молодежи посетят 95 участников из Бангладеш

Координатор группы Фархан Тарек заявил, что делегация стремится продемонстрировать богатую культуру и традиции Бангладеш на международной арене

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Делегация в составе 95 человек из Бангладеш отправится на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в марте на федеральной территории Сириус. Об этом ТАСС сообщил координатор группы Фархан Тарек.

"Бангладеш будет представлена делегацией из 95 участников, состоящей в основном из студентов, волонтеров и молодых специалистов. Эта разноплановая группа людей олицетворяет дух молодежи нашей страны и стремится продемонстрировать богатую культуру и традиции Бангладеш на международной арене", - сказал он.

"В рамках нашего участия в фестивале делегации Бангладеш была предоставлена возможность продемонстрировать традиционные продукты нашей страны, ее уникальное наследие и мастерство. Кроме того, мы готовим сувениры, которыми поделимся с партнерами из разных стран, демонстрируя теплоту и гостеприимство народа Бангладеш", - сообщил собеседник агентства. "Наша делегация очень воодушевлена этим событием", - резюмировал он.

Формирование группы молодежи из Бангладеш и подготовка ее поездки в Россию проводилась при активном участии и поддержке Русского дома в Дакке. Как сообщил ТАСС его директор Павел Двойченков, "мы договорились об организации взаимодействия и после их возвращения". "Когда они вернутся, расскажут о своих положительных впечатлениях о поездке в Россию, мы продолжим сотрудничество", - подчеркнул он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.