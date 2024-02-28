На ВФМ-2024 заработает всемирное молодежное радио

Послушать радиостанцию можно будет в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Всемирное молодежное радио будет работать на федеральной территории Сириус в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи в марте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе субхолдинга "ГПМ Радио".

Молодежное радио будет вещать из мультиформатной студии "ГПМ Радио". "Мы не в первый раз запускаем прямую трансляцию с самых значимых для страны событий, чтобы донести до аудитории подробности и атмосферу происходящего. Сначала это были выездные студии "Авторадио" и других радиостанций, затем они трансформировались в мультиформатную площадку. На этот раз к федеральному вещанию шоу "Авторадио" и Energy добавится локальное радио по принципу "здесь и сейчас" специально для гостей мероприятия", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Газпром-медиа радио" Вадима Терещука.

Услышать радиостанцию можно будет в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников будут знакомить ведущие Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (Energy) и Олеся Соболева ("Авторадио").

По утрам из мультиформатной студии "ГПМ Радио" в федеральный эфир будет выходить шоу Joyстики от радио Energy, вечерний сегмент займет шоу "Авторадио" "Мурзилки Live". Дневное время полностью отведено локальному Всемирному молодежному радио.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.