Москалькова заявила, что Всемирный фестиваль молодежи демонстрирует подъем интереса к РФ

Уполномоченный по правам человека в России добавила, что у старшего поколения "осталась в памяти яркая зарубка" о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Интерес к России со стороны молодежи в мире поражает своим размахом, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всемирном фестивале молодежи.

"Огромнейший интерес к стране со стороны молодежи всех стран и народов, он поражает своим размахом, и я очень рада, что сегодня Россия на подъеме. На подъеме именно с точки зрения интереса к стране", - сказала Москалькова.

Она добавила, что у старшего поколения "осталась в памяти яркая зарубка о фестивале 50-х годов (Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве - прим. ТАСС)". "Мы невольно перебрасываем мостик к современности и поражаемся, какой огромный скачок вперед сделала Россия", - отметила омбудсмен.

Также она рассказала, что в 2023 году на международную конференцию по обмену опытом между омбудсменами разных стран, "несмотря на санкции, страшно тяжелую логистику, препятствия, которые чинили участникам конференции", представители 47 государств приехали очно, а в целом было более 200 участников.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.