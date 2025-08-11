Кабмин ФРГ: Европа продолжит выработку позиции перед встречей Путина и Трампа

Представитель правительства подтвердил, что 10 августа состоялся телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с американским президентом, однако не стал разглашать его содержание

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Европейские страны продолжат переговоры в течение недели для выработки единой позиции перед предстоящей 15 августа встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"Этот обмен мнениями, безусловно, будет продолжаться в преддверии встречи в пятницу. Не думаю, что сейчас стоит говорить о конкретных форматах. Обмен мнениями продолжается и, безусловно, будет продолжаться", - сказал Майер, отвечая на вопрос о возможности переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца с другими главами стран Европы перед встречей Путина и Трампа.

Для Мерца, по словам представителя правительства, было очень важно, чтобы в выходные была достигнута ясность относительно позиции Европы. "С этой целью было опубликовано совместное заявление. Я считаю, что это также важно, поскольку, если вы хотите оказывать влияние, вам как европейцам нужны скоординированная и единая позиция. В этом отношении переговоры, безусловно, продолжатся в течение недели", - констатировал Майер.

В то же время он подтвердил, что 10 августа состоялся телефонный разговор Мерца и Трампа, однако не стал разглашать его содержание. "Я не хочу сейчас комментировать дальнейшее содержание этого разговора, в том числе потому, что во время разговора была достигнута договоренность о конфиденциальности, касающейся всей темы Украины и текущих событий", - сказал Майер. Встреча президентов РФ и США, как подчеркнул он, может стать очень важным моментом для конфликта на Украине. "И именно поэтому я считаю еще более важным, чтобы действующие лица, особенно главы государств и правительств, находились в действительно конфиденциальной обстановке", - резюмировал он.

Майер вновь подчеркнул необходимость участия Киева в переговорах по Украине, сославшись на слова Мерца.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.