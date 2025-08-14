Карасин: ЕС своими решениями усиливает конфронтацию с РФ и мировым сообществом

Накануне важного российско-американского саммита, который нацелен на позитивные подвижки в урегулировании кризиса на Украине, из Брюсселя гремят залпы угроз и ультиматумов, подчеркнул председатель комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Евросоюз своими действиями все больше обостряет конфронтацию с Россией и остальным мировым сообществом, объявляя о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций в преддверии встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Евросоюз своими уличными замашками, запугиваниями и категоричностью принимаемых решений все дальше загоняет себя в конфронтацию с Россией, да и с мировым сообществом в целом. <...> Накануне важного российско-американского саммита в Анкоридже, который нацелен на позитивные подвижки в урегулировании кризиса на Украине, из Брюсселя гремят залпы угроз и ультиматумов. Нашли тоже время для объявления 19-го пакета антироссийских санкций", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине. Она также добавила, что ЕС готовит 19-й пакет антироссийских санкций.

Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск). В открытой части переговоров президенты выступят с заявлениями, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. После разговора с глазу на глаз переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, в котором примут участие члены делегаций двух стран. По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

В состав российской делегации на Аляске вошли министры иностранных дел, обороны и финансов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Состав делегации США определен, его назовет Вашингтон.