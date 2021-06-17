Ребенок, которому почти не досталось детства. Как 15-летний подросток стал разведчиком

Когда-то считалось, что Голиков — пионер-герой. Годы парню уменьшили, возможно, потому что синодик героев первых лет Великой Отечественной нуждался именно в образе пионера — Героя Советского Союза. Без Леонида пионеров-героев было бы двое: на самом деле по возрасту в организации состояли только Марат Казей и Валя Котик.
Видимо, именно поэтому в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации внесены также Леонид Голиков, Зинаида Портнова, Александр Чекалин и Борис Цариков.
Как бы то ни было, величия, значения боевой деятельности Леонида Голикова тот факт, что ему на момент зачисления в партизанскую бригаду было уже 15 лет и он как раз вскоре после этого стал комсомольцем, никак не умаляет.
Короткое детство
Леня родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино Новгородской губернии в семье рабочих.
Семья жила небогато, так что мальчик закончил только семилетку (по данным некоторых источников — пять классов), хотя учиться ему нравилось и у учителей он был на хорошем счету.
Когда его одноклассники продолжили учебу в школе, мальчик отправился работать на фанерную фабрику №2 Старой Руссы.
Но работать долго тоже не пришлось. Началась война, и уже в августе 1941-го в деревню вошли немцы. Оккупация продлилась полгода — до февраля 1942-го, но тяжких впечатлений оказалось достаточно, чтобы юноша твердо решил бороться. Исполнить свой план он мог только одним способом: присоединиться к партизанам.
Недетская храбрость
Лене было всего 15, и по малолетству ему отказали. Но парень был настойчив и привык добиваться своего, к тому же, по данным ряда источников, один из его школьных учителей дал юноше положительную характеристику, порекомендовав его как надежного.
Так это или нет, результат был один: в марте 1942-го Леонида Голикова зачислили бригадным разведчиком 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады, а уже в июле представили к первой награде: медали "За отвагу".
За неполные десять месяцев, которые были отмерены Лене на войну, он много раз под видом местного жителя отправлялся в тыл врага, чтобы получить сведения о размещении немцев, их численности, транспорте и вооружении, благодаря чему партизанам удавалось наносить точечные и эффективные удары по штабам и другим важным пунктам расположения противника.
Послужной список
По отзывам товарищей, в бою Леня был предусмотрительным и даже хладнокровным, старался продумывать свои действия наперед. Однако, когда это было нужно, он действовал молниеносно, умел быстро думать и принимать решения, был отчаянно смелым и часто первым врывался в здания, которые атаковала его группа.
Вспоминали товарищи и его ловкость, умение быстро заметить и захватить самое ценное: документы, оружие, знаки отличия уничтоженного противника. А то, что не удавалось взять с собой, Леня старался укрыть в надежном месте, чтобы за трофеями потом можно было вернуться.
Леонид Голиков участвовал в 27 боевых операциях, лично уничтожил несколько десятков (по разным данным, от 78 до 80) немцев, при его участии было разрушено два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных склада, подорвано девять автомашин с боеприпасами.
Он сопровождал в блокадный Ленинград обоз с продовольствием, состоящий из 250 подвод.
13 августа 1942 года группа Голикова выполняла задание: занять точку вблизи шоссе Псков — Луга и наблюдать, какой поедет транспорт и какой будет перевозиться груз.
Место выбрали на возвышении — знали, что в этом месте машины замедляют ход и можно рассмотреть, кто внутри. Так и случилось: в машине был человек в белом кителе и еще два офицера. Было ясно, что они могут везти ценные документы.
Машину подорвали, шофера и офицеров удалось уничтожить, захватив перевозимые бумаги. Человеком в парадном кителе оказался генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц, а среди добытых документов были инспекционные донесения Виртца руководству, чертежи и описания нескольких образцов немецких мин и другие важные бумаги военного характера.
К ноябрю 1942 года 16-летний разведчик кроме медали "За отвагу" был награжден медалью "Партизану Отечественной войны" II степени и орденом Красного Знамени.
Герои не умирают и не стареют
В декабре 1942 немцы усилили борьбу с партизанскими группами. Началась крупномасштабная операция, под прицелом которой, конечно, оказался и 67-й отряд, где воевал Голиков.
24 января 1943 года около 30 партизан, измученных преследованием, вышли к деревне Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Убедившись, что немцев в ней нет, решили остановиться на ночь в трех домах с краю.
Часовых решили не ставить, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однако среди деревенских нашлись предатели, которые донесли немцам, в каких именно домах скрываются партизаны.
Острую Луку окружили гитлеровские каратели, среди которых были их местные прислужники и литовские националисты. Партизаны вступили в бой, шестерым их них удалось вырваться из окружения и через неделю, 31 января 1943 года, добраться до регулярных советских войск.
Так и стало известно о последнем бое партизана Лени Голикова. Парня похоронили в родной деревне, но ведь герои не умирают и не стареют. Они живут. А мы просто будем их помнить.
2 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками" Голикову Леониду Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Именем Лени Голикова по всей России названы детские лагеря, школы, улицы, корабли, клубы юных моряков, ему установлены памятники и бюсты. Вместе с другими юными героями Леонид Голиков стал прототипом одного из персонажей российско-японско-канадского анимационного блокбастера "Первый отряд".
Юлия Острогожская
При подготовке текста использовались материалы и документы: 1. Буров А.В. Твои герои, Ленинград. Л.: Лениздат, 1970. 2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. — М.: Воениздат, 1987–1988. 3. Советская военная энциклопедия. Военное издательство Министерства обороны СССР, М., 1979. 4. "Псковщина партизанская". Воспоминания участников партизанского движения. Лениздат, 1979. 5. "Великая Победа". Под общей редакцией С. Е. Нарышкина, А. В. Торкунова. Т. 7. Издательство "МГИМО–Университет", 2015. 6. Подвиг Лени Голикова: информационный аннотированный буклет /МБУ "Детская библиотека"; сост. Т. Хныкина. Чаплыгин, 2020. 7. Государственный архив новейшей истории Новгородской области. 8. Корольков Ю. М. Партизан Леня Голиков. — М.: Молодая гвардия, 1985, 9. Энциклопедия "Всемирная история". 10. Патриотический интернет-проект "Герои страны".