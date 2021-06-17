Ребенок, которому почти не досталось детства. Как 15-летний подросток стал разведчиком

Изучая документы и книги об этом почти ребенке, я все время ловила себя на мысли, что мне, взрослой, совсем не хочется называть его Леней, а вместо этого просится уважительное Леонид, а то и Леонид Александрович Голиков. В 15 лет это был уверенный в своих решениях зрелый человек с твердым характером и сильной волей, совершенно не по годам. Тем, что он успел сделать за неполный год своей работы в разведке, мог бы гордиться и взрослый боец

Когда-то считалось, что Голиков — пионер-герой. Годы парню уменьшили, возможно, потому что синодик героев первых лет Великой Отечественной нуждался именно в образе пионера — Героя Советского Союза. Без Леонида пионеров-героев было бы двое: на самом деле по возрасту в организации состояли только Марат Казей и Валя Котик.

Видимо, именно поэтому в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации внесены также Леонид Голиков, Зинаида Портнова, Александр Чекалин и Борис Цариков. Как бы то ни было, величия, значения боевой деятельности Леонида Голикова тот факт, что ему на момент зачисления в партизанскую бригаду было уже 15 лет и он как раз вскоре после этого стал комсомольцем, никак не умаляет. Короткое детство Леня родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино Новгородской губернии в семье рабочих. Семья жила небогато, так что мальчик закончил только семилетку (по данным некоторых источников — пять классов), хотя учиться ему нравилось и у учителей он был на хорошем счету. Когда его одноклассники продолжили учебу в школе, мальчик отправился работать на фанерную фабрику №2 Старой Руссы. Но работать долго тоже не пришлось. Началась война, и уже в августе 1941-го в деревню вошли немцы. Оккупация продлилась полгода — до февраля 1942-го, но тяжких впечатлений оказалось достаточно, чтобы юноша твердо решил бороться. Исполнить свой план он мог только одним способом: присоединиться к партизанам. Недетская храбрость Лене было всего 15, и по малолетству ему отказали. Но парень был настойчив и привык добиваться своего, к тому же, по данным ряда источников, один из его школьных учителей дал юноше положительную характеристику, порекомендовав его как надежного.

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Так это или нет, результат был один: в марте 1942-го Леонида Голикова зачислили бригадным разведчиком 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады, а уже в июле представили к первой награде: медали "За отвагу". За неполные десять месяцев, которые были отмерены Лене на войну, он много раз под видом местного жителя отправлялся в тыл врага, чтобы получить сведения о размещении немцев, их численности, транспорте и вооружении, благодаря чему партизанам удавалось наносить точечные и эффективные удары по штабам и другим важным пунктам расположения противника. Послужной список По отзывам товарищей, в бою Леня был предусмотрительным и даже хладнокровным, старался продумывать свои действия наперед. Однако, когда это было нужно, он действовал молниеносно, умел быстро думать и принимать решения, был отчаянно смелым и часто первым врывался в здания, которые атаковала его группа. Вспоминали товарищи и его ловкость, умение быстро заметить и захватить самое ценное: документы, оружие, знаки отличия уничтоженного противника. А то, что не удавалось взять с собой, Леня старался укрыть в надежном месте, чтобы за трофеями потом можно было вернуться.

Описание Посмертный портрет Леонида Голикова, написанный в 1978 году с его младшей сестры Лиды © Архив ГБУК РО "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник"

Леонид Голиков участвовал в 27 боевых операциях, лично уничтожил несколько десятков (по разным данным, от 78 до 80) немцев, при его участии было разрушено два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных склада, подорвано девять автомашин с боеприпасами. Он сопровождал в блокадный Ленинград обоз с продовольствием, состоящий из 250 подвод. 13 августа 1942 года группа Голикова выполняла задание: занять точку вблизи шоссе Псков — Луга и наблюдать, какой поедет транспорт и какой будет перевозиться груз. Место выбрали на возвышении — знали, что в этом месте машины замедляют ход и можно рассмотреть, кто внутри. Так и случилось: в машине был человек в белом кителе и еще два офицера. Было ясно, что они могут везти ценные документы. Машину подорвали, шофера и офицеров удалось уничтожить, захватив перевозимые бумаги. Человеком в парадном кителе оказался генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц, а среди добытых документов были инспекционные донесения Виртца руководству, чертежи и описания нескольких образцов немецких мин и другие важные бумаги военного характера. К ноябрю 1942 года 16-летний разведчик кроме медали "За отвагу" был награжден медалью "Партизану Отечественной войны" II степени и орденом Красного Знамени. Герои не умирают и не стареют В декабре 1942 немцы усилили борьбу с партизанскими группами. Началась крупномасштабная операция, под прицелом которой, конечно, оказался и 67-й отряд, где воевал Голиков. 24 января 1943 года около 30 партизан, измученных преследованием, вышли к деревне Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Убедившись, что немцев в ней нет, решили остановиться на ночь в трех домах с краю.