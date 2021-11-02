Что не уничтожили — заминировали. Какой ущерб Псковской области нанесла немецкая оккупация

В июле 1944 года встречать советских солдат, освободивших Псков от немецкой оккупации, вышел весь город — чуть более ста местных жителей. Это все, кто смог выжить и уцелеть после трех лет нацистского режима. До начала Великой Отечественной войны в городе жили более 60 тыс. человек. Спустя много десятилетий на недавно состоявшихся заседаниях Псковского областного суда было признано, что на территории региона нацисты развернули геноцид народов СССР

Перед приходом немцев эвакуироваться успели не все — примерно шестая часть населения города оказалась под суровым гнетом. Часть людей оккупанты угнали на принудительные работы за пределы Советского Союза, а на территории Псковской области фашисты организовали множество концлагерей, в которых, только по официальным данным, было уничтожено более 370 тыс. военнопленных. Деревни в огне и массовые казни мирных жителей Массовые расстрелы и убийства, в том числе женщин и детей, жесточайшие пытки и истязания за малейшее непослушание, непомерные налоги и штрафы — это лишь малая часть порядков, введенных на оккупированной территории. В Государственном архиве Псковской области сохранилось более 4 тыс. документов того времени. Многие из них невозможно спокойно читать. Среди уникальных свидетельств — фотография казни десяти советских граждан. "Уже в первые дни после начала оккупации двое жителей были повешены на центральной площади Пскова. Буквально спустя две недели на площади в Пскове были расстреляны десять человек, при этом хоронить убитых оккупанты не разрешали на протяжении нескольких дней. Это были первые попавшиеся нацистам мирные жители. У нас хранятся фотографии этой казни. Это уникальные документы, которые были найдены позднее у немецкого офицера, взятого в плен под Ригой, на обороте было указано: "Расстрел десяти партизан в Пскове. Август 1941". Были и другие массовые казни, велось целенаправленное уничтожение населения. Был установлен жестокий оккупационный режим", — рассказывает и.о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Описание Расстрел десяти партизан в Пскове, август 1941 года © Государственный архив Псковской области

Не щадили и сельских жителей — фашисты проводили в районах карательные операции: деревни окружали, все население выгоняли на улицу, а дома поджигали. Оставшихся без крова людей или расстреливали, или распределяли по лагерям. "Очень эмоционально тяжело работать с архивными документами, рассказывающими о таких событиях. Каждодневно через руки архивистов проходили сотни страниц материалов расследований, показаний свидетелей, рассказывающих о карательных операциях и эксгумации трупов, об истязаниях и пытках, которые проводились над женщинами и детьми. Когда в документах встречаешь информацию и показания выживших жителей, мурашки идут по коже от описания пережитого ими. Приведу такой случай. Одна из жительниц деревни Ореховно Себежского района, когда узнала, что в деревню идут немцы, побежала искать своих детей — Шуру, семи лет, и Зою, пяти лет. Мальчика нашла и побежала с ним в лес, но, услышав позади крики Зои, вернулась. Бежать в лес было уже поздно: немцы окружили деревню. Всех жителей загнали в дом. Во время казни женщина была трижды ранена, а дом подожжен. После того как огонь добрался до ее ног, она не смогла терпеть — встала, немцев не было, а рядом лежали расстрелянные соседи и ее дети", — делится впечатлениями директор архива. Сразу после освобождения в регионе начала работать комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Эксперты осматривали местность, общались с выжившими свидетелями, записывали их показания. Оказалось, что в Псковской области оккупанты полностью или частично сожгли больше тысячи деревень — это половина территории современной Псковской области. Налоги на собак, штрафы за электричество Все, кого фашисты оставили в живых, были обязаны работать на оккупантов — людей заставляли получать специальные паспорта. Для всех сфер жизни нацисты объявили свои законы, ввели комендантский час и разработали целую систему штрафов и наказаний. Но прежде — пересчитали все: начиная от людей и домашних животных и заканчивая лыжами, велосипедами и последней горсткой зерна в деревенских амбарах. Привычная мирная жизнь в Пскове была парализована — нельзя передвигаться на дальние расстояния, нельзя включать свет в домах, нельзя торговать на рынках, а цены при этом были заоблачными — литр молока стоил 30−40 рублей, спички — по 50 (в это время зарплата рабочего высокой квалификации в городе составляла от 300 до 500 рублей).

Описание Объявление о получении паспорта из Государственного архива Псковской области © Алексей Семенов/ТАСС

"Перед нами целое дело распоряжений об административных наказаниях за нарушения запретов. Вот, например: без пропуска приехал в Псков, был наложен штраф в размере 200 рублей. Еще пример — хождение по улице в запрещенное время. Не сообщил полиции о ночлеге в его квартире постороннего лица. Видите — документы под копирку сделаны, — то есть один экземпляр выдавали человеку, а второй оставался у оккупантов. Вот еще пример — без разрешения электростанции пользовался электроэнергией, за это был наложен штраф 300 рублей. Не в базарный день торговал на базаре, занимался без разрешения покупкой и продажей лошадей и прибыл в Псков без пропуска, штраф 10 тыс. рублей, это огромнейшие деньги для того времени", — рассказывает Наталья Исакова. Среди документов в псковском архиве есть и трофейные — своего рода законодательное "творчество" оккупационных властей. Частично они на немецком языке, но большая часть — на русском. "Вот, например, приказ комендатуры по Лядскому району, все лица от 16 до 60 лет должны были платить ежегодно 100 рублей налога. Вводился также налог на собак. Беженцы, переданные отдельным деревням, должны немедленно заноситься в список под порядковым номером, а паспорта должны быть отобраны. Предписывалось также выполнить приказы о сдаче дровней (грузовых саней) и лыж", — приводит архивист цитаты из немецких документов.

Описание Распоряжение о наложении наказания из Государственного архива Псковской области © Алексей Семенов/ТАСС

Оккупанты изымали у населения практически все запасы зерна, овощей, а также "псковского золота" — так в регионе называли лен, который до войны возделывала практически каждая сельская семья. Из льна делали масло, шили одежду, но фашисты запретили и это, обрекая людей на голод. "В архиве есть приказ о сборе льна, причем немцы забирали у населения не только лен, но и семенной фонд, тем самым лишая возможности дальнейшего выращивания не только льна, но и зерна, картофеля. Вот, например, приказ: объявите в последний раз, что самостоятельная переработка льносемени на масло строжайше запрещена. Крестьяне-льноводы имеют право оставить для личного пользования <...> не более 50 килограммов. То есть оккупанты забирали абсолютно все, что можно было", — рассказывает директор архива. На принудительных работах: голод, побои и казни Около 200 граммов хлеба и порция похлебки — примерно так выглядела суточная норма еды, которую получали псковичи, угнанные в трудовые лагеря за пределы СССР. Работать приходилось минимум по 12 часов в день в нечеловеческих условиях. Вернуться на родину живыми удалось далеко не всем — от голода, холода и постоянных побоев люди погибали, так и не дождавшись освобождения. В псковском архиве — множество опросных листов, в них десятки тысяч поломанных судеб. По сути это подробные анкеты, их заполняли бывшие узники лагерей, которым посчастливилось выжить.

"Вот очень подробное описание: Уткин Алексей Алексеевич, 1895 года рождения. Он был уроженцем Гдовского района, до начала войны работал в колхозе, был угнан в октябре 1941 года. Находился в Германии, в Данциге, и во Франции, город Ева, побережье Ла-Манша. Он пишет, что в лагерях немецкое командование и охрана с нечеловеческим зверством относились к заключенным мирным советским гражданам. В баню гоняли голых по морозу. После заставляли надевать мокрую одежду, поливали из брандспойта водой. В наказание тех, кто просил пищу и жаловался, клали под струю холодной воды на два часа. Многие после этого умирали. Заставляли раздеваться догола на холоде и спать. В Данциге заставляли целыми днями ходить по кругу. Кто уставал — били по бокам досками, плетьми. Заставляли бегать до изнеможения, пока не валились с ног", — цитирует директор архива показания одного из псковичей. По официальным данным, с современной территории Псковской области были угнаны на работу в Европу более 190 тыс. человек. За малейшее непослушание людей штрафовали, били розгами и резиновыми палками, лишали еды.

"Вот еще воспоминания Клавдии Михайловны Сергеевой, 1926 года рождения, в начале войны ей было 15. Она рассказывает, что работали по 11 часов в сутки, прессовали вату. Работа пыльная. Проживали очень скученно, тесно, одежду не давали, только обувь — колодки. По пути обращались с угоняемыми советскими гражданами по-зверски. Кроме 270 граммов хлеба с опилками, ничего не давали. В течение пяти дней не давали воды. Кто имел приличную одежду, конвой отнимал и оставлял на 15-градусном морозе раздетыми и разутыми. Били прикладами до тех пор, пока приклад не сломается", — цитирует воспоминания узников лагерей руководитель областного архива. Война глазами очевидца Пока в псковском архиве бережно сохраняют документальные воспоминания тысяч узников лагерей, своими историями делятся и живые свидетели тех событий. Среди них Вера Алексеевна Баринова, заставшая войну пятилетним ребенком. В августе 2021 года на суде по делу о геноциде она со слезами на глазах рассказала о том, как лишилась родного дома и какие ужасы лагерной жизни пришлось пережить.

"Вспоминать это не хочется и даже об этом говорить. Когда в 1941 году началась война, со всех сторон нашу деревню окружили немцы на мотоциклах. Это я хорошо помню. В деревне мужчин никого не было, остались одни женщины с детьми. Немцы приехали, вошли во все дома. Женщинам приказали выйти к колодцу, посреди деревни. И подожгли все наши дома в деревне. Нас отодвинули подальше от колодца, подогнали машину. И взорвали колодец. Недалеко от нашей деревни был сарай, в него нас посадили, а утром рано подогнали машину, всех нас забрали и повезли в город Псков, в Кресты, в концлагерь", — рассказала на суде Баринова. В концлагере под Псковом люди жили в холодных бараках, спали на полу. Раз в день — пшенка на воде. И постоянные избиения плетьми. А когда пленные устроили побег, то оккупанты, вспоминает Вера Алексеевна, совсем взбесились. Узников погрузили в товарные поезда и увезли на территорию Прибалтики и в Германию.

Описание Лагерь в городе Остров, 1942 год © Архивы Военно-исторического музея Псковской области

"Весной 1942 года привезли в Германию вместе с мамой и сестрами. Привезли в концлагерь, кругом виселицы, бараков очень много. Если люди заболевали, их не лечили, а выбрасывали. Родители день и ночь работали на немцев, дети их не видели. Оставляли детей одних, без присмотра. За малейшее неповиновение сразу били плетью", — вспоминает Баринова. Мины в городах и поселках После немцев некогда уютные улочки городов и поселков Псковской области превратились в руины: до основания были разрушены заводы, железные дороги, мосты. Готовясь к отступлению, фашисты спешно минировали все, что не успели уничтожить за три года своей власти. Среди наиболее пострадавших территорий — город Остров — важный стратегический объект для фашистов, через него шла железная дорога на Ленинград. Под Островом проходила и "линия Сталина" — неофициальное название одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений XX века. "Когда немцы уходили, взрывали все, что могло быть взорвано. Через Островский район из Пскова на Полоцк шла железная дорога. Она была вся разобрана и взорвана. Когда наши войска подошли, ее просто не осталось. Уничтожались мосты, дороги минировались. Даже мне пришлось участвовать в разминировании несколько лет назад под Островом — помогать извлекать фугасы, которые перед уходом заложили немцы. Здесь, на окраине Острова, стояли связанные в связку четыре огромных 210-миллиметровых снаряда. Если бы они рванули, пол военного городка не было бы. Так получилось, что никто на них не наступил, не наехал. Они лежали в земле, были прикрыты неглубоко, готовые к подрыву", — рассказывает директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук.

Описание Город Остров после оккупации © Архивы Военно-исторического музея Псковской области

От рук оккупантов в Острове пострадал и уникальный памятник строительной техники и архитектуры — единственные в России цепные транспортные мосты XIX века, движение по которым было открыто в присутствии императора Николая I. Во время Великой Отечественной гитлеровцы успели взорвать один из пролетов. "Южный пролет цепного моста был взорван. Второй пролет наши не дали взорвать — перестреляли саперов, потом разминировали. Городская среда в Острове на 70% была уничтожена — разобрана, взорвана, заминирована. В самом городе были минные поля, их обнаружили после освобождения. Немцами очень плотно проводилась политика "разделяй и властвуй" — были формирования, которые конкретно занимались либо ликвидацией каких-то неугодных наших граждан, либо провоцировали их на высказывания против немцев, их сдавали в тюрьму, где сидели подпольщики и партизаны. А карательные операции проводили не только немцы, но и полицейские эстонские батальоны", — поясняет Гринчук.

Памятники архитектуры, церкви и храмы, школы и больницы, музеи — все эти объекты были или повреждены, или разрушены по всей территории Псковской области. "По официальным подсчетам, согласно соответствующему акту комиссии 1945 года, Псковской области был нанесен ущерб почти в 27 млрд рублей по тем деньгам. Например, только в Псковском районе из 406 деревень было полностью сожжено и сметено с лица земли 325. От рук немецко-фашистских оккупантов в регионе из 2 834 колхозов пострадал 2 691 колхоз", — приводит данные Наталья Исакова. Восстановить военные события с точностью до минуты Погибших советских бойцов в Псковской области находят до сих пор. Более чем за четверть века крупнейшая поисковая организация региона "След пантеры" подняла и перезахоронила свыше 17 тыс. красноармейцев. В этой работе участвует и областной военно-исторический музей: пытаются устанавливать личности солдат и одновременно по крупицам восстанавливают подробности военной истории Псковщины. "Во время поисковых работ было много находок: из последнего мы восстановили самоходную установку СУ-76, их здесь очень много было подбито в годы войны. Мы собирали куски, восстанавливали, сращивали, она собрана из настоящих фрагментов. Восстановлена 45-миллиметровая пушка, тоже в нескольких местах собирали ее фрагменты. В одном месте мы нашли крупный фрагмент — в Великих Луках во дворе театра, там велись работы. Восстановили 37-миллиметровую немецкую пушку, зарядные ящики. Восстановили мотоциклы, тележки мотоциклетные, пулеметные и дотные станки. На "линии Сталина" подняли обломки советского самолета, разбившегося в 1941 году", — рассказал Петр Гринчук.