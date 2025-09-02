Япония, будучи союзником нацистской Германии, на протяжении многих лет проводила агрессивную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ запустило новый медиараздел "Японский рейх" пал следом за германским", в рамках которого опубликована подборка рассекреченных документов Центрального архива ведомства. В новых материалах раскрываются эпизоды заключительных дней Второй мировой войны перед капитуляцией Императорской Японии в 1945 году.

"Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "Японский рейх" пал следом за германским", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ, раскрывающих эпизоды последних дней Второй мировой войны и вкладе Красной армии в победу над Японией в 1945 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе опубликованы директивы Ставки Верховного главнокомандования, докладные записки наркома обороны СССР, доклады командующих фронтами, планы и карты боевых действий, а также наградные листы и личные дела советских воинов.

В ведомстве напомнили, что Япония, будучи союзником нацистской Германии, на протяжении многих лет проводила агрессивную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и после нападения Германии на СССР в июне 1941 года рассматривала возможность вторжения на территорию советского Дальнего Востока. "Квантунская армия, дислоцировавшаяся в Маньчжурии и Корее, была не просто оборонительным формированием, а ударной группировкой, готовой к вооруженному конфликту с Советским Союзом", - подчеркнули там.

В директиве Ставки Верховного главнокомандования от 16 марта 1942 года отмечается необходимость не допустить противника на территорию страны на благовещенском, приханкайском и приморском направлениях, а также наносить удары по вражеским базам и аэродромам. "Прочно удерживать остров Сахалин, Камчатку, побережья Тихого океана и Охотского моря", - указывается в документе.

Особое значение в этих условиях приобрела Маньчжурия, в которой Квантунская армия базировалась - там были сосредоточены основные силы японской армии, стратегические склады, укрепрайоны и командные пункты. "Именно сюда, вглубь Маньчжурии, в августе 1945 года была направлена решительная операция Красной Армии", - подчеркнули в Минобороны. Как следует из документов, наступление советских войск стало для японцев, готовивших собственное нападение, полной неожиданностью.