Дуда при поздравлении Эрдогана с победой в Twitter оставил ссылку на футбольного фаната

Президент Польши опубликовал аналогичное сообщение и на турецком языке со ссылкой на официальный аккаунт турецкого лидера

ТАСС, 29 мая. Польский президент Анджей Дуда поздравил в понедельник своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, сопроводив свое сообщение в Twitter ссылкой на страницу, которая не имеет никакого отношения к лидеру Турции.

"Поздравляем Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем столетие основания Турецкой Республики и столетие подписания Договора о дружбе между Польшей и Турцией. Мы готовы совместно работать для обеспечения региональной безопасности, развития НАТО и мира в Европе", - написал глава польского государства. При этом он отметил страницу не президента Турции, а болельщика стамбульского футбольного клуба "Бешикташ". Дуда разместил аналогичное поздравление на турецком языке, однако оно содержало ссылку на официальный аккаунт Эрдогана.

По состоянию на 02:15 мск польскоязычное сообщение, находишееся в соцсети не менее получаса, было удалено. Затем на странице лидера Польши появился новый текст с аналогичной цитатой, но он уже содержал ссылку на реальную страницу Эрдогана.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.