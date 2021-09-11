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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное
Взрыв газа в жилом доме в Ельце
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

© Владимир Смирнов/ТАСС

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области 11 сентября.

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

  • Сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 мск 11 сентября. На вызов выехали 15 человек и четыре единицы техники.
  • Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули.
  • Два человека погибли. Один из погибших – ребенок. Второй - женщина 1971 года рождения. 
  • Восемь человек пострадали, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок. Пострадавшую девочку 2012 года рождения доставили в Елецкую городскую детскую больницу, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно. Позже родственники забрали одного человека из больницы.
  • Еще одного человка, предположительно, мужчину ищут под завалами. Работы осложняются угрозой нависающих конструкций.
  • По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд. 
  • По факту взрыва возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Власти Липецкой области объявили, что окажут помощь жильцам дома.
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РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце