Власти открыли горячую линию для бизнесменов, чьи объекты пострадали в Дзержинске

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области открыло горячую линию для бизнесменов, чьи объекты пострадали при взрыве на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Горячая линия для предпринимателей, чьи торговые объекты пострадали во время ЧП на ГосНИИ "Кристалл", открыта в Дзержинске", - сказано в сообщении.

Предпринимателей просят обращаться по вопросам повреждений их объектов.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после того как начался пожар. Он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.