Испытания уникального обитаемого подводного аппарата "Ясон" стартуют в 2024 году

Аппарат строится на производственном объединении АО "ПО "Севмаш"

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Уникальный обитаемый подводный аппарат "Ясон" будет передан заказчику в следующем году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора проекта АО "СПМБМ "Малахит" Роман Жданов на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Он в железе уже есть. В настоящий момент аппарат строится на производственном объединении АО "ПО "Севмаш". Срок сдачи - третий квартал следующего года. Испытания начнет проходить в следующем году", - сказал Жданов.

По словам заместителя главного конструктора проекта, аппарат предназначен для обслуживания морских магистральных газопроводов, а также выполнения морских подводных работ на глубинах до 2 250 метров. Экипаж "Ясона" будет состоять из двух человек, один из которых будет управлять аппаратом. Второй человек на борту - технический специалист. "Особенность аппарата - корпус. В отличие от титановых и стальных корпусов, он сделан из акрилового материала. Это позволяет ему обеспечить обзор 270 градусов, то есть экипаж видит все перед собой", - подчеркнул он.

Жданов также отметил, что на глубоководном аппарате большое количество аварийных средств. "Ясон" сможет автоматически передать информацию о том, где он находится, даже если отключится питание или члены экипажа потеряют сознание.

Обитаемый подводный аппарат "Ясон" с уникальными тактико-техническими характеристиками был заложен на "Севмаше" в июне прошлого года.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.