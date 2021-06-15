В Ханты-Мансийске представили первого в России робота-диагноста для детсадов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Российская компания "Научно-технический центр "Системы управления" презентовала своего робота для экспресс-анализа детских инфекционных заболеваний на выставке в рамках IT-форума в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании-разработчика Дмитрий Тей.

По его словам, робот был создан для входного контроля в детских садах. Он поможет определить, есть ли у ребенка симптомы простудных заболеваний, чтобы вовремя изолировать его от других детей. Компания уже договорилась с тремя детскими садами в городе, в которых в пилотном режиме опробуют новую разработку.

"Полностью тотальный входной контроль с участием человека просто невозможно сделать. В среднем 200 детей в одном детсаду, один медработник просто не сможет всех осмотреть. Наш робот интерпретирует данные и говорит, каких детей нужно дополнительно осмотреть фельдшеру. И уже потом фельдшер принимает решение, допускать ли ребенка в группу или отправлять домой лечиться", - рассказал Тей.

Робот способен измерять температуру, "смотрит" на зубы для выявления кариеса, определяет покраснения горла, глаз, насморк. Вся процедура занимает около 20 секунд. Если обнаружены симптомы, то робот уведомляет об этом фельдшера детсада или воспитателя. Также можно измерить рост и вес ребенка, внести в систему информацию о прививках, историю болезни, чтобы сформировать в будущем рекомендации о возможных болезнях, сообщил он.

Как утверждает Тей, в России нет подобных автоматизированных комплексов, так как просто отсутствует необходимые данные для обучения нейросетей. "Невозможно найти или купить размеченные врачами снимки глаз, носа и зева ребенка. Мы самостоятельно собирали эти данные с конца 2019 года в 11 поликлиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска перед тем, как выпустить наш продукт. Пилотные проекты в трех детсадах продлятся с июня до конца года. После этого мы будем готовы предложить робота коммерческим клиентам", - отметил глава компании.

"Есть похожие разработки, но с подобной концепцией робота, работающего на детский сад, в России нет", - добавил он. Проект получил поддержку депздрава и департамента информационных технологий Югры.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.