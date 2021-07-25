Россиянки обыграли команду Монголии в матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Монголии со счетом 21:5 в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Самыми результативными в составе россиянок стали Юлия Козик и Ольга Фролкина, набравшие по 8 очков. У команды Монголии больше всего очков набрала Церенлхам Мунхсайхан (3).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиянок и команды Монголии участие в нем принимают сборные США, Франции, Японии, Италии, Румынии и Китая. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Ранее сборная России обыграла японок (21:18) и китаянок (19:9). Следующий матч россиянки проведут позднее в воскресенье против команды США, начало матча - 15:25 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.