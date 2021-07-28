Поздняков верит, что его младшая дочь тоже выступит на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков верит, что на Играх 2024 года в Париже выступит его младшая дочь Анна, которая играет в баскетбол 3х3. Об этом он заявил ТАСС в среду после завоевания российскими баскетболистками серебряных медалей на Олимпиаде в Токио.

Анна Позднякова уже выступала за женскую сборную России по баскетболу 3х3, но на токийские Игры не отобралась.

"Да, моя дочь играет в баскетбол - и в пять на пять, и в три на три. Мне вообще нравится, что она занимается баскетболом и это ей приносит радость, это самое главное. Поэтому мы ее в этом поддерживаем", - сказал Поздняков.

"Что касается перспектив этого вида спорта, они очевидны - большой интерес публики, динамичная игра, эта дисциплина привлекательна для телевидения", - добавил он.

На Играх в Токио старшая дочь главы ОКР София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях. "После того как София выиграла Олимпиаду, я готов поверить во что угодно", - ответил он на вопрос об участии Анны в Играх в Париже.