{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков верит, что его младшая дочь тоже выступит на Олимпиаде

Ранее старшая дочь президента ОКР София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков верит, что на Играх 2024 года в Париже выступит его младшая дочь Анна, которая играет в баскетбол 3х3. Об этом он заявил ТАСС в среду после завоевания российскими баскетболистками серебряных медалей на Олимпиаде в Токио.

Анна Позднякова уже выступала за женскую сборную России по баскетболу 3х3, но на токийские Игры не отобралась.

"Да, моя дочь играет в баскетбол - и в пять на пять, и в три на три. Мне вообще нравится, что она занимается баскетболом и это ей приносит радость, это самое главное. Поэтому мы ее в этом поддерживаем", - сказал Поздняков.

"Что касается перспектив этого вида спорта, они очевидны - большой интерес публики, динамичная игра, эта дисциплина привлекательна для телевидения", - добавил он.

На Играх в Токио старшая дочь главы ОКР София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях. "После того как София выиграла Олимпиаду, я готов поверить во что угодно", - ответил он на вопрос об участии Анны в Играх в Париже.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Бразильский волейболист Лукас объяснил, почему играет в маске на Олимпиаде
В матче против сборной России он был единственным волейболистом, игравшим в маске
Бразильский волейболист Лукас объяснил, почему играет в маске на Олимпиаде
Читать полностью