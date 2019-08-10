В Минкультуры Киргизии сообщили, что телеканал "Апрель" прекратил вещание по решению суда

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Оппозиционная телекомпания "Апрель" закрыта в Киргизии по решению судебных органов республики. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Министерства культуры, информации и туризма республики.

"Вещание телеканала прекращено по решению суда", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций министерства.

Как отмечается в документе, причиной закрытия принадлежащей арестованному 8 августа экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву телекомпании стало "наложение ареста на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений".

"Вместе с тем, департамент, являясь лицензиаром в области телерадиовещания, отмечает, что данный телеканал входил в перечень телерадиоорганизаций, которые исправно исполняют нормы закона "О телевидении и радиовещании". На сегодняшний день действующим законодательством в сфере СМИ не допускается вмешательство в редакционную политику СМИ, прекращение или приостановление (за исключением случаев, определенных законодательством) их деятельности без решения суда", - подчеркивается в сообщении.

Вещание "Апреля" было прекращено в Киргизии 7 августа в момент первой попытки силового захвата Атамбаева в селе Кой-Таш, которая закончилась провалом. Через два дня, после силового ареста экс-президента, сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение телекомпании и потребовали от журналистов освободить здание, которое впоследствии опечатали.

Телеканал "Апрель" начал в Киргизии вещание около двух лет назад и почти сразу же стал популярным среди зрителей республики.