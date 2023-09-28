В России разработали тест-систему для выявления вируса бешенства

Диагностическая система ПЦР позволяет проводить анализ по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Систему для диагностики вируса бешенства разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ им. Пастера Роспотребнадзора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит" в Санкт-Петербургском НИИ им. Пастера Роспотребнадзора разработана диагностическая система ПЦР. Она позволяет проводить анализ в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов. В ноябре текущего года клинические испытания данного набора будут продолжены для дальнейшей его регистрации в качестве медицинского изделия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в России случаи бешенства и гибели от этого заболевания единичны. "С начала 2023 года от бешенства вакцинировано свыше 85% населения от установленного плана", - добавили в пресс-службе.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.