Уже сегодня в России живет почти 18 тысяч людей старше 100 лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти 18 тысяч человек старше 100 лет проживают в России, также шанс дожить до ста лет в настоящее время есть у каждого второго новорожденного. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай отметил, что современная медицина позволяет человечеству надеяться на то, что продолжительность жизни существенным образом увеличится. Также ранее Путин поставил задачу к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет.

"Современная наука уже предлагает новые возможности продления активного долголетия. Уже сегодня в России живет почти 18 тысяч людей старше 100 лет, а шанс дожить до 100 лет теперь есть у каждого второго новорожденного", - пояснила Ткачева.

По ее словам, для повышения показателя до 78 лет к 2030 году необходим комплекс мер - системное укрепление здравоохранения, особенно в части борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, широкое внедрение профилактических программ, повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической службы и формирование культуры здорового образа жизни.