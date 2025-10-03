Влияют ли полярные сияния на психику людей?

Негативное влияние полярного сияния на психику людей — один из мифов, которые окружают это явление. К распространенным заблуждениям также относятся утверждения, будто при полярном сиянии человек подвергается облучению радиацией или может лишиться зрения.

Механизм возникновения сияния разъясняет Вячеслав Авдеев, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и популяризатор астрономии: "На Солнце иногда происходят вспышки, сопровождающиеся выделением большого количества энергии за счет перезамыкания активных магнитных полей, которые находятся над солнечной поверхностью. И в некоторых случаях, если там, где перестраивается магнитное поле, есть более плотная и холодная конденсация вещества (она называется волокно, или протуберанец), эта перестройка может выбросить его в межпланетное пространство". Такой процесс называется корональным выбросом массы. Сгусток ионизированной плазмы вылетает с Солнца, и, если на пути оказывается наша планета, он взаимодействует с ее магнитосферой, поясняет эксперт. "В результате на Землю начинают попадать заряженные частицы. Попадают они чаще всего в районе полюсов, и в этих местах в результате взаимодействия с азотом и кислородом в атмосфере возникают полярные сияния. Чаще всего они имеют зеленый и красный цвет. Зеленые сияния наблюдаются на низких высотах, а красные — выше. Это связано с линиями кислорода, которые взаимодействуют с заряженными частицами, попавшими из магнитосферы в атмосферу нашей планеты. Никакой опасности для здоровья людей эти явления не несут, подчеркивает Авдеев. "У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Для сравнения: те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, на много порядков мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. Однако мы их не ощущаем. Поэтому на здоровье, судя по всему, они тоже никак не влияют. Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера в этом не виноваты", — заключает специалист.

Вероятно, утверждения о том, что полярное сияние способно свести с ума, появились из-за феномена мерячения. Такое этноспецифическое, то есть характерное для определенного народа, расстройство, которое наблюдалось у некоторых коренных жителей Восточной Сибири, а также у эскимосов. "О феномене мерячения писали еще в XIX веке путешественники и врачи, а также этнографы, работавшие на Чукотке и в других регионах, — рассказывает Полина Жикоренцева, врач, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики Педиатрического университета в Санкт-Петербурге. — В традиционной культуре мерячение связывали с действием духов, шаманскими влияниями. В советской психиатрической литературе мерячение приводилось как пример локальной культурно-обусловленной истерической эпидемии или "реакции на экстремальные условия Севера". Однако опасаться, что вы сойдете с ума, увидев полярное сияние, не стоит, продолжает эксперт. "Пациенты, страдающие неврозами, паническими атаками или другими тревожными состояниями, могут почувствовать ухудшение своего состояния под воздействием сильных эмоций. Долгожданное северное сияние, безусловно, очень сильная и сложная эмоция. Но их и так много вокруг: не предупреждаем же мы людей, что может случиться острый психоз в момент предложения руки и сердца, или не спрашиваем справок при покупке билетов в Париж. Северное сияние не является причиной возникновения психических расстройств, хотя и может спровоцировать их проявление у предрасположенных людей. "Мона Лиза" в Лувре видела немало восторженных поклонников, но нельзя запретить на нее смотреть из-за опасности обострения психического заболевания", — заключает Жикоренцева.

"Мерячение хорошо описано в этнографии, — подтверждает гид и директор туристической компании "Мурмания" Владимир Онацкий. — Оно, в частности, исследовалось в ходе экспедиции исследователя Александра Барченко на Кольский полуостров в район Сейдозера и Ловозера в начале ХХ века. Если говорить про сегодняшний день, то, когда туристы приезжают к нам на северное сияние, я регулярно вижу, как, впервые столкнувшись с необычным явлением, люди начинают плакать, смеяться и даже валяться в снегу. А на следующий день сами удивляются своему поведению. Но это можно отнести к переизбытку чувств, потому что наблюдение северного сияния для тех, кто раньше его не видел, действительно может оказать сильнейшее впечатление".