В Ростове-на-Дону провели первую в России и Европе операцию с применением экзоскелета

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первая в России и Европе операция с применением экзоскелета, предназначенного для поддержки при выполнении работы в положении стоя, проведена в больнице Ростова-на-Дону. Операция продлилась более 12 часов, сообщает в понедельник пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка России, при содействии которого был разработан экзоскелет.

"В областной клинической больнице №2 города Ростов-на-Дону впервые на территории России и Европы были проведены хирургические операции с применением экзоскелета. Разработанный при участии Лаборатории робототехники Сбербанка промышленный экзоскелет ExoChair оказывал поддержку хирургам во время операций длительностью более 12 часов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ExoChair - пассивный промышленный экзоскелет, предназначенный для разгрузки мышц спины и ног при выполнении работы в положении стоя, разрабатываемый ООО "Полезные роботы" при активной поддержке Лаборатории робототехники Сбербанка.

По информации пресс-службы банка, в ходе тестирования ExoChair поддерживал как основного, так и ассистирующего хирургов во время операций разной степени сложности, в том числе эндоскопической и лапароскопической. Отмечается, что промышленный экзоскелет получил положительную оценку от хирургов, был отмечен существенный эффект поддержки при длительных операциях - свыше двух часов.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ближайший конкурент ExoChair в этой сфере находится в Японии. "Но его можно только арендовать, причем аренда превышает стоимость приобретения нашей разработки в несколько раз", - цитирует Кузнецова пресс-служба банка.

Как отмечается, первоначально в Лаборатории робототехники возникла идея использовать экзоскелет для уменьшения утомляемости и повышения производительности труда сотрудников, чьи ежедневные обязанности связаны с длительной стоячей работой. По мере тестирования этих изделий возникла идея попробовать их для непроизводственных сфер деятельности, где требуется поддержка спины и ног, в частности в медицине.